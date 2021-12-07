Anadolu Efes'ten EuroLeague'de seyirci rekoru

Markalaştırdığı maç atmosferiyle her yaştan insanı basketbolsever haline getiren ve sunduğu eğlence, heyecan ve etkinliklerle birlikte taraftarlarının evlerine mutlu bir şekilde gitmesini sağlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, 2021-2022 sezonunun 13 maçlık diliminde seyirci rekorunun sahibi oldu.

Kapalı gişe oynanan maçta 15 binden fazla taraftar konuk edildi...

Anadolu Efes, biletleri iki gün önceden tükenen FC Barcelona karşılaşmasında, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15.008 basketbolseveri ağırladı ve Turkish Airlines EuroLeague 2021-2022 sezonunun şu ana kadar olan bölümünde bir maçta en fazla seyirciyi ağırlayan takım oldu. Anadolu Efes'e en çok yaklaşan takımlar ise tek maç bazında yaklaşık 9.000 taraftarı salonlarında ağırladı.

Sezonluk taraftar ortalamalarıyla son yıllarda EuroLeague'de çok istikrarlı bir başarı elde eden Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunun kalan bölümü için kombine satışlarını da sürdürüyor. Kapalı gişe maçlar için önceden yerlerini garantilemek isteyen Anadolu Efesliler, kombinelere büyük ilgi gösteriyor. Kombine satışları şu adreste devam ediyor:

Anadolu Efes, bir sonraki EuroLeague iç saha maçında ise İspanya temsilcisi Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz'i ağırlayacak. Bu karşılaşmanın biletleri ise şu adreste:

Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri yeni maceraya eşlik etmek ve #BenimYerimBurası demek için Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlara ve yeni rekorlara ortak olmaya davet ediyor.