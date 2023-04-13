Anadolu Efes'ten depremzede hayvanlar için iş birliği

EuroLeague tarafından iki kez "Avrupa'nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı" seçilen ve her sezon farklı alanlarda toplumsal fayda yaratan Anadolu Efes Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor.Anadolu Efes ve Pawder; kısa süre önce ülkemizde yaşanan deprem afetinden etkilenen köpeklerin ve barınak hayvanlarının sahiplendirilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla, köpeklerin sosyalleşme uygulaması Pawder üzerinden 'Yuva Ol' kampanyasını, 14 Nisan 2023 Cuma günü oynanacak AS Monaco karşılaşmasında başlatacak ve maçta depremzede köpekler ağırlanacak.Sinan Erdem Spor Salonu'nda basketbolseverlerle bir araya gelecek köpekler, karşılaşmanın devre arasında da parkeye çıkacak. Evcil hayvan satın almak yerine barınak hayvanlarının sahiplenilmesine vurgu yapacak Anadolu Efes ve Pawder, ayrıca salon içinde konumlandırılacak QR kodlar, iletişim materyalleri ve stantlarla da basketbolseverleri bilgilendirecek.Ayrıca karşılaşma boyunca Sinan Erdem Spor Salonu'nda eğlenceli taraftar etkinlikleri gerçekleştirecek Anadolu Efes Spor Kulübü partner ve destekçileri de yarışmaları kazanan taraftarlar adına Pawder'a mama bağışı yapacak.Anadolu Efes Spor Kulübü, bu karşılaşmada gelenekselleşen Bir Kitap da Sen Getir projesine de start verecek. Anadolu Efes'in Anadolu Vakfı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için 2014 yılında başlattığı Bir Kitap da Sen Getir projesi kapsamında bu karşılaşmaya karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitap getiren Anadolu Efes taraftarları, Türk Telekom maçında geçerli olacak ücretsiz bilet alma hakkı kazanacak.