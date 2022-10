Anadolu Efes'ten 'Cumhuriyet Bayramı' forması

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul derbisi oynanacak. Anadolu Efes, Fenerbahçe önünde galibiyet için parkeye çıkacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.Türk derbisine ev sahipliği yapacak maç boyunca Cumhuriyet Bayramımız coşkuyla kutlanacak. Sinan Erdem Spor Salonu, taraftarlara dağıtılacak olan Türk bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kırmızıya boyanacak.Anadolu Efes, bu önemli buluşmada 29 Ekim'e özel formayla parkede olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile bayrağımızın renklerinin de yer aldığı formayı Anadolu Efes oyuncularının yanı sıra Anadolu Efes'in sevilen maskotu Çaylak da giyecek.Attığı her adımın dünyaya ve topluma olan etkilerini göz önünde bulunduran ve milyonlarca tohum topunu doğayla buluşturmayı hedefleyen Anadolu Efes ile Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen "Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesi, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla tekrar gerçekleştirilecek. Proje sayesinde, Anadolu Efes oyuncularının kaydedeceği sayılar katlanarak tohum topuna dönüşecek. Kampanya sadece oyuncuların atacağı sayılarla sınırlı kalmayacak. Maç içinde gerçekleştirilecek desibel ölçer etkinliği sırasında taraftarların ulaşacağı desibel seviyesi de yeni tohum topları anlamına gelecek. Geçtiğimiz sezon üç farklı EuroLeague karşılaşmasında gerçekleştirilen proje kapsamında binlerce tohum topu toprakla -buluşmuştu.Anadolu Efes'in sevilen programı Anadolu Efes Stüdyo, her EuroLeague maçında olduğu gibi Fenerbahçe Beko maçı öncesinde de Sinan Erdem'deki yerini alacak. Ezgi Avcı'nın moderatörlüğünde saat 19.30'da başlayacak olan programın bu haftaki konukları; başarılı spor yorumcusu Sinem Ökten ve son dönemlerde imza attığı projelerle adından söz ettiren yazar ve yönetmen Tolga Karaçelik olacak.Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko karşılaşması, 28 Ekim'de saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.