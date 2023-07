Anadolu Efes'ten büyük başarı

Kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal ve sosyal fayda yaratan Anadolu Efes Spor Kulübü, Hayal Gücü Merkezi ve ANKA Spor iş birliğiyle hayata geçirdiği One Team projesiyle EuroLeague One Team Ödülleri'nde finale kalan 8 takımdan biri ve tek Türk takımı oldu. EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı olan ve tüm Turkish Airlines EuroLeague ve EuroCup takımlarının katıldığı One Team çerçevesinde yaptığı projelerle Anadolu Efes daha önce 2019 ve 2020 yıllarında Altın Ödül'ün sahibi olmuştu.



Bugüne kadar yüzlerce çocuğu basketbolla buluşturan Anadolu Efes, 2022-2023 sezonu One Team Ödülleri'nde finale kalmayı başardı. Sporda eşitlik ve genç nesillere spor kültürünü aktarma temalarının işlendiği programda 11-15 yaş arası çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunuldu.



2019 ve 2020 yıllarında geliştirdiği projelerle EuroLeague tarafından "Avrupa'nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı" seçilen Anadolu Efes, 2022-2023 sezonu One Team projesini; Hayal Gücü Merkezi, ANKA Spor ve Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulları iş birliğiyle gerçekleştirdi.



Basketbol bir metafor olarak kullanıldı



Basketbolun bir metafor olarak kullanıldığı One Team programında; toplumsal cinsiyet eşitliğinden zaman yönetimine, takım olmaktan sağlıklı ve kaliteli yaşama kadar pek çok tema işlendi. 8 hafta boyunca katılım gösteren çocuklar basketbolun temel becerilerini öğrenirken unutulmaz tecrübeler edindi. Programın dördüncü haftasında çocuklar, Anadolu Efes'in One Team elçisi ve başarılı oyuncusu Erten Gazi'den sertifikalarını alırken Anadolu Efes'in sevimli maskotu Çaylak ile doyasıya eğlendi.



Çocuklar maçın heyecanına ortak oldular



Anadolu Efes, toplamda 8 hafta süren eğitimlerin ardından ise projenin bu seneki paydaşları ANKA Spor Okulları ve Hayal Gücü Merkezi yetkilerinin de yer aldığı ekiple birlikte katılımcıları Anadolu Efes – Partizan maçında ağırladı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda önce mini bir tur atan çocuklar heyecan dolu bir gece yaşadı. Çocuklar maç öncesinde oyuncuların çıkışına eşlik etti. Maç topunu ise One Team programında yer alan çocuklardan biri kaideye koydu. Devre arasında ise parkeye çıkan katılımcılar, 8 hafta boyunca öğrendiklerini kısa bir oyunla binlerce kişinin önünde sergilediler.



Ayrıca Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizi derin yasa boğan depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmada Anadolu Efes'in Kulüp Psikoloğu Alkım Kabaca da yer aldı. Kabaca, depremin etkilerini en aza indirmek için çocuklara çalışma öncesinde konuşma yaptı. Aynı zamanda projenin paydaşlarından olan Hayal Gücü Merkezi, katılımcıların birbirlerini daha iyi tanıması ve aralarındaki bağı kuvvetlendirmesi için özel bir oyun oynattı. Bu sayede çocuklar eğlenirken bir yandan da birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirdiler.



Finale kalan takımlar belli oldu



EuroLeague One Team Ödülleri final aşamasında Anadolu Efes Spor Kulübü ile finale kalan takımlar ise şöyle: Baskonia Vitoria-Gasteiz, Dolomiti Energia Trento, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, Mincidelice JL Bourg en Bresse, Olympiacos Piraeus ve Panathinaikos Athens.