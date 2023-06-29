Anadolu Efes'ten, Bryant Dunston'a veda

Anadolu Efes gelecek sezon kapsamında transfer çalışmalarına başladı. Anadolu Efes bu kapsamdad 37 yaşındaki pivotu Bryant Dunston'la yollarını ayırdığını duyurdu.



Anadolu Efes'ten ayrılıkla ilgili açıklama geldi.



"BLOKLARIN EFENDİSİ"



8 sezondur Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston için şu açıklamalarda bulunuldu:



"Bir lider, bir kaptan, bir efsane...



Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız.



Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın BLOKLARIN EFENDİSİ." denilerek oyuncuya veda edildi.



2 DEFA EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDU



Bryant Dunston 8 sezon geçirdiği Anadolu Efes ile; 2x EuroLeague şampiyonu, 1x EuroLeague En İyi Savunmacı, 1x EuroLeague Blok Kralı, EuroLeague Sezonun En İyi İkinci Beşi, 2x Basketbol Süper Ligi şampiyonu, 2x Türkiye Kupası galibi, 4x Cumhurbaşkanlığı Kupası galibi ve 1x Basketbol Süper Ligi Blok Kralı olarak Anadolu Efes kariyerini noktaladı.





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