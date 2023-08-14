Anadolu Efes'ten bir transfer daha!

Anadolu Efes altyapısından yetişen Burak Can Yıldızlı, 8 yıl sonra yeniden evine geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'ten bir transfer daha!
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14 Ağustos 2023 14:39
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 14:41
Yeni sezon öncesi flaş transferler yapan Anadolu Efes, bir ismi daha kadrosuna kattı.

Mavi beyazlı takımın altyapısından yetişen Burak Can Yıldızlı, 8 yıl aradan sonra Efes'e geri döndü.

Başarılı oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

29 yaşındaki uzun forvet, son olarak Beşiktaş forması giyiyordu.


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