Anadolu Efes'ten bir transfer daha!

Yeni sezon öncesi flaş transferler yapan Anadolu Efes, bir ismi daha kadrosuna kattı.
Mavi beyazlı takımın altyapısından yetişen Burak Can Yıldızlı, 8 yıl aradan sonra Efes'e geri döndü.
Başarılı oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
29 yaşındaki uzun forvet, son olarak Beşiktaş forması giyiyordu.
Mavi beyazlı takımın altyapısından yetişen Burak Can Yıldızlı, 8 yıl aradan sonra Efes'e geri döndü.
Başarılı oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
29 yaşındaki uzun forvet, son olarak Beşiktaş forması giyiyordu.