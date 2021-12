Anadolu Efes'ten Afyon'a 57 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes , deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 140-83 mağlup etti.



Maçın ilk periyodu konuk ekip Anadolu Efes 'in 46-13 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes , HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında farkı 42 sayıya çıkararak soyunma odasına 75-33 üstün girdi.



Maçın ikinci yarısında da hızlı hücum ve dış atışlarla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes , 3. periyodunu 113- 47 önde tamamladığı karşılaşmayı 140-83 kazandı.



Öte yandan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes karşılaşmasına yerli ve genç oyuncularla saha çıktı.



Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu



Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Erhan Gürsel



HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Batuhan Güvenen 5, Bilgehan Diril 22, Ahmet İkbal Demir 5, Onur Özkapıcı 25, Hüseyin Çevirgen 21, Emirhan Beşer, Kadir Han Ayhopa, Bilal Buğra Kaban 2, Abdulalh Gümüş, Kayra Can Müezzinoğlu 3



Anadolu Efes : Yiğitcan Saybir 43, Tolga Geçim 26, Ömer Can İlyasoğlu 24, Erten Gazi 17, Petrusev 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 14



1. Periyot: 13 -46



Devre: 33-75



3. Periyot: 47-113





