Anadolu Efes'te yeni kaptanlar Larkin ve Beaubois oldu

Erdem Can yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes'te yeni kaptanlar Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'te yeni kaptanlar Larkin ve Beaubois oldu
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21 Eylül 2023 15:05
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda yeni kaptanlar Shane Larkin ile Rodrigue Beaubois oldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesi A takım kaptanları belirlendi.

Sezon öncesinde takımın başına geçen başantrenör Erdem Can, kaptanlık görevini Anadolu Efes ile iki THY Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa kazanan Shane Larkin'e verdi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Rodrigue Beaubois ise ikinci kaptan olarak seçildi.

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