Anadolu Efes'te sportif direktörlük görevine İsmail Şenol getirildi

Anadolu Efes Spor Kulübü, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes'te sportif direktörlük görevine İsmail Şenol getirildi
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20 Kasım 2024 15:30
Anadolu Efes Spor Kulübü, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, basılı yayıncılıkta editörlük ve yazarlık, görsel yayıncılıkta ise sunuculuk ve üst seviye yöneticilik yaptı. İsmail Şenol ayrıca çeşitli Euroleague ve NBA takımlarının scouting danışmanlığı da yaptı. Sayın Şenol'a ailemize katıldığı için 'hoş geldin' diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz."

 
 
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