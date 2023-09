Anadolu Efes'te sponsorluk anlaşması yenilendi

Anadolu Efes Kulübü ile ticari araç markası Anadolu Isuzu arasındaki partnerlik anlaşması yenilendi.



Anadolu Isuzu tarafından lacivert-beyazlı takım için özel olarak hazırlanan takım otobüsü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kulübe teslim edildi.



Lacivert-beyazlı kulübün genel direktörü Alper Yılmaz ile Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, başantrenör Erdem Can ve takım oyuncuları da katıldı.



Alper Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 2014-2015 sezonundan beri Anadolu Isuzu ile çok özel bir iş birliğine sahip olduklarını dile getirerek, "Spor ekonomisinde, sponsorlukların ve ortaklıkların çok önemli bir yeri var. Başarıların devamının gelmesi için bu tip anlaşmalar önemli. Destekleri için Anadolu Isuzu'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Anadolu Efes olarak her sene hedefimiz, mücadele ettiğimiz kulvarlarda şampiyon olmak"



THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) geçen sezonu istedikleri yerde bitiremediklerini belirten Yılmaz, "Ama yeni sezonda bütün kulvarlarda en yükseğe gitmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Anadolu Efes olarak her sene hedefimiz, mücadele ettiğimiz kulvarlarda şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.



Başantrenör değişikliğinin ardından Erdem Can'ın istediği oyuncuları transfer etmeye çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu sene 7 yeni oyuncumuz var. Teknik ekipte de 4 yeni isim var. Yeni gelenlerin de bir adaptasyon süreci var. 24 Ağustos'tan bu yana olan süreyi de alışma dönemi olarak geçirdik. En son oynadığımız Pavlos Giannakopoulos Turnuvası ile hazırlık maçlarımızı tamamladık. Hafta sonu da resmi maçlara başlayacağız. İlk başlarda hiçbir EuroLeague takımının tamamen hazır olacağını düşünmüyorum. Mühim olan senenin sonunda önemli maçlarda tamamen hazır olmak. İlk maçtan itibaren Anadolu Efes'e yakışan mücadeleyi ortaya koyarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi yoldayız diyebilirim. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların desteğiyle beraber yeni sezonda mutlu sona ulaşmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise sporun teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Toplumsal projelere imza atmaya çalışıyoruz. Bunun içinde sporla ilgili yaptığımız anlaşmalar da var. Anadolu Efes ile 2014-2015 sezonundan beri devam eden bir iş birliğimiz var. Bu iş birliğinin güçlenmesi için yeni bir otobüs geliştirdik. Ben bu otobüsle takımımızın başarılarının daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum. İş birliğimizin devamı gelecek." diye konuştu.