Anadolu Efes'te medya günü düzenlendi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu öncesi THY Avrupa Ligi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Bağcılar'daki kulüp tesislerinde düzenlenen organizasyona teknik kadro ve basketbolcular katıldı.



Yeni sezon kadrosuyla yeni formaların da tanıtıldığı organizasyonda 28 sette toplamda 35 bin karenin üzerinde fotoğraf ve video çekimi yapıldı. Kulüp partnerlerinin de özel çekimler yaptığı organizasyonda görüşlerini aktaran Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can ve oyuncular, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve mücadele edecekleri her kulvarda şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan takım kaptanı Shane Larkin, harika bir takıma sahip olduklarını dile getirerek "Tabii ki yeni oyuncular, sistem ve antrenörle sezon içinde iniş çıkışlarımız olacaktır. Harika bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. Herkesin yüksek bir motivasyon seviyesinde olduğunu görüyorum. Erdem Can'ın sisteminde oynayacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum. Geçen sezon biraz düşük tempoda oynuyorduk. Aramıza katılan yeni atletik oyuncular sayesinde tempoyu yükseltme şansına sahibiz. Bu da bizim için büyük bir adım olacak." ifadelerini kullandı.



Larkin, sakatlığı nedeniyle A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası kadrosunda yer alamamasına ilişkin soruya ise "Milli takım ve gelecekle ilgili bir karar almadım. Benim dışımda gelişen kamuoyunun bildiği olaylar var. Şu anda Anadolu Efes'e odaklanmış durumdayım. Gelecekte benimle ilgili ne kararlar vereceklerini göreceğiz." cevabını verdi.



Sakatlığını atlattığını ve kendisini iyi hissettiğini ifade eden tecrübeli oyun kurucu, "Anadolu Efes'te ilk kez sezon öncesi hazırlıklarına tam olarak sağlıklı bir şekilde katıldım. Kendimi çok hazır ve sağlıklı hissediyorum. Bunun sezon boyunca performansımı olumlu şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu yaz NBA ve Avrupa'dan transfer teklifi almadım. Şu an Anadolu Efes ile bir yıl daha sözleşmem var ve buraya odaklanmış durumdayım. Ana odağım yeni oyuncular ve antrenörümüzle Anadolu Efes'te başarılı bir sezon geçirmek." diye konuştu.



NBA takımlarından Oklahoma City Thunder'a transfer olan eski takım arkadaşı Vasilije Micic ile ilgili de konuşan Larkin, "Micic gibi yetenekli ve kariyerli bir oyuncuyu kaybetmek hiç kolay değil. Ancak onun yerini doldurmak, bir oyuncunun sorumluluğu olmamalı. Bunu takım olarak idare etmek durumundayız. Takım olarak onun yokluğunu hissettirmemeli ve bu eksiği yeni transferlerimizle kapatmak zorundayız." yorumunu yaptı.



Anadolu Efes, 2023-2024 sezonundaki ilk resmi maçında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30 Eylül Cumartesi günü Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ise 5 Ekim Perşembe günü İspanya ekibi Barcelona'ya konuk olacak.