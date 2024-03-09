Anadolu Efes'te Erten Gazi ameliyat edildi

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Erten Gazi, 3 ay sahalardan uzak kalacak. Sol ayak tarak kemiği kırılan Erten, ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Anadolu Efes'te Erten Gazi ameliyat edildi
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09 Mart 2024 18:51
Anadolu Efes Kulübü, sol ayak tarak kemiği kırılan milli basketbolcu Erten Gazi'nin yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlanan Erten Gazi'nin gerçekleştirilen tetkiklerinde sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

Şutör oyun kurucunun Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği ve 12 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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