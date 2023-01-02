Anadolu Efes'te ayrılık: Isaiah Taylor

Anadolu Efes, Amnerikalı oyun kurucusu Isaiah Taylor ile yolların ayrıldığını açıkladı.



İşte Anadolu Efes'ten yapılan açıklama:



"Amerikalı oyuncumuz Isaiah Taylor ile yollarımızı ayırdık.



Taylor, takımımız ile Euroleague'de 11 karşılaşmada 10:20 dakika ortalama süre alarak 2,6 sayı, 0,5 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Tofaş ile oynadığımız karşılaşmada görev alan Isaiah Taylor, mücadelede 17:15 dakika görev alarak yedi sayı ve bir ribaunt kaydetti.



Isaiah Taylor'a takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."





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