Anadolu Efes'te ayrılık açıklandı!

Anadolu Efes, Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'te ayrılık açıklandı!
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20 Haziran 2023 14:04
Ergin Ataman ile yollarını ayıran Anadolu Efes'te bir oyuncu ile de yollar ayrıldı.

Yapılan açıklamada, Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Anadolu Efes açıklamasında, "Oyuncumuz Egehan Arna ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetme kararı almış bulunmaktayız. Egehan'a formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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