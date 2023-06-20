Anadolu Efes'te ayrılık açıklandı!

Ergin Ataman ile yollarını ayıran Anadolu Efes'te bir oyuncu ile de yollar ayrıldı.



Yapılan açıklamada, Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Anadolu Efes açıklamasında, "Oyuncumuz Egehan Arna ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetme kararı almış bulunmaktayız. Egehan'a formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.





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