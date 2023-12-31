Anadolu Efes'te Ante Zizic ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes, Ante Zizic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes'te Ante Zizic ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2023 12:22
Son güncelleme 31 Aralık 2023 16:45
Anadolu Efes, Hırvat pivot Ante Zizic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'te geçirdiği 1.5 yılda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

BOLOGNA'YA TRANSFER OLDU

Ante Zizic, Anadolu Efes'ten ayrılmasının ardından Virtus Bologna'ya transfer oldu. Bologna'dan yapılan açıklamada Zizic ile resmen sözleşme imzalandığı açıklandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery