Anadolu Efes'te Ante Zizic ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes, Hırvat pivot Ante Zizic ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, " Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



26 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'te geçirdiği 1.5 yılda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.



BOLOGNA'YA TRANSFER OLDU



Ante Zizic, Anadolu Efes'ten ayrılmasının ardından Virtus Bologna'ya transfer oldu. Bologna'dan yapılan açıklamada Zizic ile resmen sözleşme imzalandığı açıklandı.

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