Anadolu Efes'te Alper Yılmaz, görevinden ayrıldı

Anadolu Efes Spor Kulübünün genel direktörü Alper Yılmaz'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes'te Alper Yılmaz, görevinden ayrıldı
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12 Kasım 2024 15:46
Anadolu Efes Spor Kulübünün genel direktörü Alper Yılmaz'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'a katkıları sebebiyle teşekkür edilirken, "Genel direktörümüz Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

2000-2006 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Alper Yılmaz, 2009 yılında sportif hizmetler müdürü olarak göreve başlamıştı. Alper Yılmaz, 2015 yılının kasım ayından bu yana genel direktör görevini yürütüyordu

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