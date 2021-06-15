Anadolu Efes'te Adrien Moerman ile yollar ayrıldı

Adrien Moerman, Anadolu Efes'ten ayrıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Anadolu Efes'te Adrien Moerman ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2021 12:47
THY EuroLeague ve ING Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te ayrılık gerçekleşti.

Adrien Moerman, sosyal medya hesabından Anadolu Efes'e veda etti. 32 yaşındaki Fransız basketbolcu, "Üç yıl bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Güzel insanlarla tanıştık ve bunları asla unutmayacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Üç sezon Anadolu Efes forması giyen Adrien Moerman, 2 ING Basketbol Ligi, 1 THY EuroLeague ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.