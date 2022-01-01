Anadolu Efes'te 8 pozitif vaka!

Anadolu Efes, kulüpte 8 ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada oyunculardan yedi basketbolcunun ve teknik kadrodan bir ismin testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Yapılan açıklama şu şekilde;



"31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A Takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır.



Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A Takım üyelerimize acil şifalar dileriz."





İLGİLİ VİDEO