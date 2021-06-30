Anadolu Efes, Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Kulübünde, genç pivot Tarık Sezgün ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Anadolu Efes, Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı
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30 Haziran 2021 20:48
Anadolu Efes Kulübünde, genç pivot Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Tarık Sezgün. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 2,12 metre boyundaki Tarık, 2014'ten bu yana lacivert-beyazlı kulübün çeşitli yaş kategorilerindeki takımlarında forma giydi.


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