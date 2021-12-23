Anadolu Efes tarihinde unutulmaz yolculuk!

Anadolu Efes, binlerce taraftarını 45. yıl sergisinde ağırladı.

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Anadolu Efes tarihinde unutulmaz yolculuk!
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23 Aralık 2021 15:13
Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunun ilk yarısındaki son maçında Kızılyıldız mts'i ağırlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, binlerce taraftarını 45. Yıl Sergisi'nde ağırladı ve basketbolseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Anadolu Efes tarihinde yolculuk

Sinan Erdem Spor Salonu'nda kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü 45. Yıl Sergisi'nde Turkish Airlines EuroLeague kupasıyla fotoğraf çektirme şansı da yakalayan taraftarlar, aynı zamanda eski sezon formaları, zaman yolculuğu bölümü, şampiyonluk kupaları, tarihi videolar, eski sezonlardan fotoğraflar ve hatıra köşesi gibi alanları da ziyaret ettiler.

Basketbolseverlerden yoğun ilgi gören sergi, bundan sonraki Turkish Airlines EuroLeague maçlarında da Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak. 






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