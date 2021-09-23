Anadolu Efes taraftarları #NewQuest'i seçti

Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu olarak 2021 – 2022 sezonuna başlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, yeni sezonun iletişim mottosu için taraftarlarını dinledi.



Yeni mottonun tanıtım filminde Baş Antrenör Ergin Ataman yer aldı



Anadolu Efes Spor Kulübü'nün sosyal medyada yaptığı gönderinin altında önerilerini paylaşan taraftarların paylaşımları arasında seçilen motto ise "#NewQuest" oldu. Elde edilen büyük başarının ardından başlayan yeni serüvene atıf yapan #NewQuest mottosu, aynı zamanda yeni nesil oyun dünyasına da vurgu yapıyor. "Quest" terimi, oyun dünyasında yeni serüvenler ve oyun içi yeni hikayeler için kullanılıyor.



2021–2022 sezonu boyunca Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ana mottosu #BenimYerimBurası ile birlikte kullanılacak olan #NewQuest'in tanıtım filminde ise Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman yer aldı.



Ergin Ataman'ın yer aldığı video, sosyal medya mecralarında basketbolseverlerden çok olumlu geri dönüşler aldı.



#NewQuest mottosu tanıtım filmi:



Görsel dünya da #NewQuest üzerinden şekillenecek



Görsel dünyasını her sezon başında güncelleyerek bu alanda da Türk sporuna öncülük eden Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2021 – 2022 sezonu tasarım felsefesi de #NewQuest üzerinden şekillenecek. Kulübün yeni görsel dünyasında oyun ekosisteminden esintiler de olacak.



Gerçekleştirdiği pazarlama projeleriyle EuroLeague tarafından dört kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı" seçilen Anadolu Efes Spor Kulübü, iletişim süreçlerine taraftarlarını dahil etmeye devam edecek.



