Anadolu Efes taraftar buluşmaları, Dijital Deplasman Buluşması ile birlikte geri döndü

Hayata geçirdiği Dijital Tribün uygulaması, Anadolu Efes Stüdyo gibi dijital projelerle basketbolseverlerle buluşan ve taraftarlarının evlerine konuk olan Anadolu Efes, geleneksel taraftar buluşmalarını da dijital ortamda sürdürüyor. 8 Ocak 2021 Cuma günü oynanan LDLC Asvel Villeurbanne – Anadolu Efes karşılaşması için Dijital Deplasman Buluşması düzenleyen Anadolu Efes, basketbolseverlerin Erten Gazi ile bir araya gelmesini de sağladı.



Kulüp partneri KIA ve beIN Sports Türkiye'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte taraftarlar hem karşılaşmayı izledi hem de merak ettikleri soruları Erten Gazi'ye sorma fırsatı buldu. Erten Gazi, tüm basketbolseverlere mutlu ve sağlıklı bir yıl diledi.



Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden yayınlanan kampanyaya katılarak Dijital Deplasman Buluşması'na katılma fırsatı bulan 30 Anadolu Efes Fan Club üyesi, hafta sonu öncesinde keyifli dakikaların parçası oldu.



Anadolu Efes'in LDLC Asvel Villeurbanne'ı 102 – 80 mağlup ettiği karşılaşmayı canlı takip eden Anadolu Efesliler, karşılaşmanın devre arasında da Erten Gazi'ye sorularını yönelttiler. Taraftarlarla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan genç oyuncu, ayrıca tüm basketbolseverlere de mutlu ve sağlıklı bir yıl diledi.



Anadolu Efes Spor Kulübü anonsörü Mustafa Özben'in de katılarak taraftarlara sürpriz yaptığı etkinlikte basketbolseverler toplu galibiyet pozu vermeyi de ihmal etmedi. Ayrıca KIA da Dijital Deplasman Buluşması sırasında şanslı bir taraftara imzalı Anadolu Efes forması hediye etti.



Anadolu Efes Spor Kulübü, taraftarlarını mutlu edecek etkinliklere imza atmaya 2020 – 2021 sezonu boyunca devam edecek.



