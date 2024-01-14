Anadolu Efes sürprize izin vermedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-70 mağlup etti.
Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kerem Baki, Murat Ciner, Kerem Yılmaz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Perez 20, Thomas 12, Reed 9, Yesukan Onar 3, Leon Harun Apaydın, Gani Erdi Gülaslan 4, Bruinsma 14, Ray 8, Emircan Koşut, Ata Kahraman
Anadolu Efes: Daum 15, Rıdvan Öncel 11, Bryant 10, Oturu 17, Ercan Osmani, Willis 3, Thompson 15, Erten Gazi 3, Emre Melih Tunca 3, Burak Can Yıldızlı 2, Salih Altuntaş
1. Periyot: 16-21
Devre: 37-39
3. Periyot: 60-57
Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kerem Baki, Murat Ciner, Kerem Yılmaz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Perez 20, Thomas 12, Reed 9, Yesukan Onar 3, Leon Harun Apaydın, Gani Erdi Gülaslan 4, Bruinsma 14, Ray 8, Emircan Koşut, Ata Kahraman
Anadolu Efes: Daum 15, Rıdvan Öncel 11, Bryant 10, Oturu 17, Ercan Osmani, Willis 3, Thompson 15, Erten Gazi 3, Emre Melih Tunca 3, Burak Can Yıldızlı 2, Salih Altuntaş
1. Periyot: 16-21
Devre: 37-39
3. Periyot: 60-57