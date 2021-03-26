Anadolu Efes, sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağırdı

Gerçekleştirdiği projelerde küresel sorunlara özel bir yer ayıran Anadolu Efes Spor Kulübü, 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na formasında taşıyarak fark yarattı.
Karşılaşma öncesinde yayınlanan Anadolu Efes Stüdyo'da bu konuyla ilgili bilgilendirici içerikler paylaşan Anadolu Efes Spor Kulübü; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve FAO destekçisi, Aktivist Beslenme Uzmanı Dilara Koçak'ı da konuk etti. Koçak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın hem bireysel hem de toplumsal yaşam için önemini basketbolseverlere anlatarak gezegeni ve geleceği beslemek için harekete geçme çağrısını yineledi.
Anadolu Efes oyuncuları da kamera karşısına geçti
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili iletişim çalışmaları bunlarla sınırlı kalmadı. Forma üzerinde yer alan QR kod ile basketbolseverleri https://www.kureselamaclar.org/ adresine yönlendiren Anadolu Efes'in yıldız oyuncuları da #HareketeGeç mesajlarını paylaşmak için kamera karşısına geçti:
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili projelerine önümüzdeki dönemde de devam edecek olan Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, herkesi bu konuda katkıda bulunmaya çağırıyor.
Karşılaşma öncesinde yayınlanan Anadolu Efes Stüdyo'da bu konuyla ilgili bilgilendirici içerikler paylaşan Anadolu Efes Spor Kulübü; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve FAO destekçisi, Aktivist Beslenme Uzmanı Dilara Koçak'ı da konuk etti. Koçak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın hem bireysel hem de toplumsal yaşam için önemini basketbolseverlere anlatarak gezegeni ve geleceği beslemek için harekete geçme çağrısını yineledi.
Anadolu Efes oyuncuları da kamera karşısına geçti
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili iletişim çalışmaları bunlarla sınırlı kalmadı. Forma üzerinde yer alan QR kod ile basketbolseverleri https://www.kureselamaclar.org/ adresine yönlendiren Anadolu Efes'in yıldız oyuncuları da #HareketeGeç mesajlarını paylaşmak için kamera karşısına geçti:
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili projelerine önümüzdeki dönemde de devam edecek olan Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, herkesi bu konuda katkıda bulunmaya çağırıyor.