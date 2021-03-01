Anadolu Efes Stüdyo'nun 14. bölümü yine keyif verecek!

Anadolu Efes Spor Kulübü, bir kez daha Anadolu Efes Stüdyo ile taraftarlarının evlerine konuk olacak ve onları sinema, eğlence ve basketbol ile buluşturacak. Oyuncu Burak Yörük, Filme Gitmeden Önce Youtube kanalının sahibi Can Başak ve oyuncu Cem Başak ile birlikte Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Erten Gazi'nin konuk olacağı 14. bölüm, Valencia karşılaşması öncesinde 2 Mart 2021 Salı günü 19.00'da başlayacak.



Anadolu Efes – Valencia karşılaşması ile ilgili önemli istatistiklerin paylaşılacağı ve taraftarların sürpriz hediyeler de kazanacağı Anadolu Efes Stüdyo, yine Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Twitter ve Youtube hesaplarında canlı yayınlanacak.



Turkish Airlines EuroLeague'deki son 4 maçını kazanan Anadolu Efes, 26. maçında Valencia'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak. Salı akşamı 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesindeki Anadolu Efes Stüdyo ise maç deneyimini dijital ortama taşıyacak.



Maskot Çaylak'ın sürprizleriyle renk katacağı Anadolu Efes Stüdyo'nun konukları oyuncu Burak Yörük, Filme Gitmeden Önce Youtube kanalının sahibi Can Başak ve oyuncu Cem Başak ile birlikte Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Erten Gazi olacak.



Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri 2 Mart 2021 Salı akşamı 19.00'da şu adreslere davet ediyor:



https://twitter.com/AnadoluEfesSK

https://www.youtube.com/user/AnadoluEfesSK/



