Anadolu Efes Stüdyo'nun 14. bölümü yine keyif verdi

Anadolu Efes Stüdyo'nun 14. bölüm konukları Burak Yörük, Can ve Cem Başak, Erten Gazi oldu.

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Anadolu Efes Stüdyo'nun 14. bölümü yine keyif verdi
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03 Mart 2021 14:14
Anadolu Efes Spor Kulübü, bir kez daha Anadolu Efes Stüdyo ile taraftarlarının evlerine konuk oldu ve onları sinema, eğlence ve basketbol ile buluşturdu.




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