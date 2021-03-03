Anadolu Efes Spor Kulübü, bir kez daha Anadolu Efes Stüdyo ile taraftarlarının evlerine konuk oldu ve onları sinema, eğlence ve basketbol ile buluşturdu.
Anadolu Efes Stüdyo'nun 14. bölümü yine keyif verdi
Anadolu Efes Stüdyo'nun 14. bölüm konukları Burak Yörük, Can ve Cem Başak, Erten Gazi oldu.
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03 Mart 2021 14:14
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