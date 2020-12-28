Anadolu Efes Stüdyo'dan yeni yıl özel bölümü!

Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında FC Barcelona'yı konuk eden ve rakibini 86-79 mağlup eden Anadolu Efes, 17. maçında ise bir başka İspanyol takımı Real Madrid'i konuk edecek.Geçtiğimiz sezon Real Madrid ile karşı karşıya geldiği iki maçı da kazanan Anadolu Efes, 29 Aralık 2020 Salı günü 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde "Anadolu Efes Stüdyo Yılbaşı Özel" programını da yayınlayacak.Saat 19.00'dan itibaren Anadolu Efes Spor Kulübü resmi Twitter ve Youtube hesaplarından canlı yayınlanacak olan programa şu linklerden ulaşılabilecek:Müzik, eğlence, lezzet ve ilgi çekici istatistiklerin taraftarlarla paylaşılacağı yayında basketbolseverler hediye yağmuruna da tabi tutulacak. Pek çok taraftar, Anadolu Efes Stüdyo'nun dokuzuncu bölümünde benzersiz yeni yıl hediyeleri kazanacak.Anadolu Efes Stüdyo konukları Ferman Akgül, Kerem Sedef ve Ekin Eylem Ulaş da 2021 yılı planlarını ve yeni yıl mesajlarını basketbolseverler ile canlı yayında paylaşacak.Ayrıca üç konuk da Anadolu Efes taraftarlarının sosyal medya aracılığıyla kendilerine iletecekleri soruları Anadolu Efes Stüdyo'da yanıtlayacak.Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden Fan Club üyesi olmaya, uygulama içerisindeki hediye kampanyalarını incelemeye ve Anadolu Efes Stüdyo dokuzuncu bölümünü takip etmeye davet ediyor.