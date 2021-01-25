Anadolu Efes Stüdyo, unutulmayacak bir bölümle geri dönüyor

Bu keyifli program, Anadolu Efes – Kızılyıldız mts karşılaşması öncesinde, 26 Ocak 2021 Salı günü 17.30'da Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi Twitter ve Youtube hesaplarında başlayacak.



Anadolu Efes – Kızılyıldız mts maçı ile ilgili dikkat çekici istatistiklerin paylaşılacağı ve taraftarların çok önemli hediyeler kazanacağı Anadolu Efes Stüdyo #12'de aynı zamanda tiyatro, futbol, motor sporları, edebiyat ve müzik de konuşulacak.



Ayrıca Anadolu Efes taraftarları da Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi Twitter ve Instagram hesapları üzerinden Cem Davran ve Çağıl Özge Özkul'a sorularını iletebilecek.



Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri 26 Ocak 2021 Salı günü 17.30'da şu adreslere davet ediyor:



https://twitter.com/AnadoluEfesSK



https://www.youtube.com/user/AnadoluEfesSK/



