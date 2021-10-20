Anadolu Efes Stüdyo geri dönüyor!

Anadolu Efes Stüdyo ikinci sezonun ilk bölümüyle geri dönüş yapacak.



Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacak olan Anadolu Efes Stüdyo, yine Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç atmosferinin basketbolseverlerin evlerinde yaşanmasını sağlayacak.



Başarılı sunucu Ezgi Avcı'nın ilk bölüm konukları ise Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ile birlikte Socrates Dergi Yazarı ve EuroSport Spikeri Buğra Balaban olacak.



Geçtiğimiz sezon toplamda 9 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir başarıya ulaşan Anadolu Efes Stüdyo'da bu sezon da dikkat çekici maç istatistiklerinin yanı sıra spor, sanat, medya ve dijital dünyadan özel konuklar ve eğlenceli yarışmalar ile birlikte maskot Çaylak'ın eğlenceli şovları yer alacak.





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