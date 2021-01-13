Anadolu Efes Stüdyo, eğlenceli içeriklerle devam ediyor

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün basketbolseverlerin evlerine konuk olmasını sağlayan Anadolu Efes Stüdyo, on birinci bölümünde de taraftarlara harika bir akşam yaşatacak. Cazip hediyelerin kazanılabileceği bölümlerin yanı sıra eğlenceli içerikler ve özel konuklar da Anadolu Efes taraftarlarını bekliyor olacak.



Socrates Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve beIN Sports Basketbol Yorumcusu Caner Eler, başarılı oyuncu İlayda Akdoğan ve şef Alican Sabunsoy'un katılacağı Anadolu Efes Stüdyo, 14 Ocak 2021 Salı günü 19.00'da başlayacak.



Kulüp maskotu Çaylak'ın da sürprizleriyle eğlence katacağı Anadolu Efes Stüdyo'nun on birinci bölümü konukları için taraftarlar da Twitter ve Instagram üzerinden sorularını iletebilecek.



Khimki Moskova karşılaşması ile ilgili pek çok kritik istatistiğin de paylaşılacağı Anadolu Efes Stüdyo şu linkler üzerinden canlı yayında olacak:



https://twitter.com/AnadoluEfesSK

https://www.youtube.com/user/AnadoluEfesSK/



