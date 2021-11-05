Anadolu Efes Stüdyo devam etti!

Anadolu Efes Stüdyo'nun bu haftaki konukları, Sporx'te şef editör Hakan Celep, aktör Kerem Bürsin ve Emre Bey oldu.

Haber; Sporx.com
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Anadolu Efes Stüdyo devam etti!
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05 Kasım 2021 20:22
Anadolu Efes Stüdyo, ikinci sezon üçüncü bölümüyle devam etti.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanan Anadolu Efes Stüdyo yine Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç atmosferinin basketbolseverlerin evlerinde yaşanmasını sağladı.

Başarılı sunucu Ezgi Avcı'nın üçüncü bölüm konukları ise Sporx'te şef editör Hakan Celep ile birlikte aktör Kerem Bürsin ve Emre Bey oldu.

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