Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor!

Anadolu Efes Stüdyo, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde seyirciyle buluşacak.



Anadolu Efes'in sevilen programı Anadolu Efes Stüdyo, her EuroLeague maçında olduğu gibi Fenerbahçe Beko maçı öncesinde de Sinan Erdem'deki yerini alacak.



Ezgi Avcı'nın moderatörlüğünde saat 19.30'da başlayacak olan programın bu haftaki konukları; başarılı spor yorumcusu Sinem Ökten ve son dönemlerde imza attığı projelerle adından söz ettiren yazar ve yönetmen Tolga Karaçelik olacak.





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