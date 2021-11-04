Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor!

Anadolu Efes Stüdyo, ikinci sezon üçüncü bölümüyle devam ediyor.Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi Youtube, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanacak olan Anadolu Efes Stüdyo, yine Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç atmosferinin basketbolseverlerin evlerinde yaşanmasını sağlayacak.Başarılı sunucu Ezgi Avcı'nın üçüncü bölüm konukları ise Sporx'te editör Hakan Celep ile birlikte aktör Emre Bey olacak.Geçtiğimiz sezon toplamda 9 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir başarıya ulaşan Anadolu Efes Stüdyo'da bu sezon da dikkat çekici maç istatistiklerinin yanı sıra spor, sanat, medya ve dijital dünyadan özel konuklar ve eğlenceli yarışmalar ile birlikte maskot Çaylak'ın eğlenceli şovları yer alacak.