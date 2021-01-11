Anadolu Efes Stüdyo, 2021 yılına özel konuklarla başlıyor

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ev sahibi olduğu Turkish Airlines EuroLeague maçları öncesinde Twitter ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan ve bugüne kadar milyonlarca basketbolsevere ulaşan Anadolu Efes Stüdyo, ALBA Berlin karşılaşması öncesindeki bölümünde çok özel konuklara ev sahipliği yapacakBaşarılı oyuncular Onur Atilla ve Doğan Akdoğan ile birlikte TOSFED Genel Sekreteri ve S Sport Formula 1 Spikeri Serhan Acar'ın yanı sıra Erten Gazi'nin konuk olacağı Anadolu Efes Stüdyo, 12 Ocak 2021 Salı günü 19.00'da başlayacak.Anadolu Efes Spor Kulübü resmi Twitter ve Youtube hesaplarından canlı yayınlanacak olan programa şu linklerden ulaşılabilecek:Anadolu Efes taraftarları da bu önemli konuklarla ilgili merak ettikleri soruları Anadolu Efes Spor Kulübü Twitter ve Instagram hesapları üzerinden sorabilecek.Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm taraftarlarını televizyon ve sinema dünyasının, Formula 1 20201 sezonu ve olası 2021 Turkish GP'nin ve aynı zamanda basketbolun konu edileceği Anadolu Efes Stüdyo'nun onuncu bölümünü canlı takip etmeye davet ediyor.Kulüp maskotu Çaylak'ın sürprizleriyle renklendireceği Anadolu Efes Stüdyo #10, ödüllü yarışmaları ve maç önü şovlarıyla birlikte basketbolseverlere eğlence dolu bir akşam yaşatacak.