Anadolu Efes Stüdyo #19 özel bölümüyle geliyor

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün taraftarlarının evlerine dijital ortamda konuk olduğu; resmi Twitter, Facebook ve Youtube hesapları üzerinden yayınladığı Anadolu Efes Stüdyo'nun playoff özel bölümü, 20 Nisan 2021 Salı günü 18.30'da başlayacak.



Anadolu Efes – Real Madrid playoff serisi ile ilgili kritik istatistiklerin de basketbolseverlerle paylaşılacağı program şu adreslerden canlı yayınlanacak:



https://twitter.com/AnadoluEfesSK

https://www.facebook.com/AnadoluEfesSK

https://www.youtube.com/user/AnadoluEfesSK/



Oyuncu Tuğçe Altuğ ve yönetmen Tolga Karaçelik ile birlikte beIN Sports Türkiye Basketbol Programları Müdürü İsmail Şenol'un konuk olacağı yayın için taraftarlar da sosyal medya üzerinden soru gönderebilecek.



Seri ile ilgili önemli bilgilerin aktarılacağı programda Tuğçe Altuğ ve Tolga Karaçelik ile birlikte sinema da konuşulacak. Maskot Çaylak'ın renk katacağı ve Anadolu Efes Fan Club üyelerinin, kulüp partnerlerinden özel hediyeler kazanacağı yayın, playoff serisinin tüm heyecanını basketbolseverlerin evlerine getirecek.



Anadolu Efes, tüm basketbolseverleri 20 Nisan 2021 Salı günü 18.30'dan itibaren Anadolu Efes Stüdyo yayına bekliyor.



