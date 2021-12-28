Anadolu Efes Spor Kulübü'nden muhteşem sezon için almanak

Anadolu Efes'in unutulmaz anlara sahne olan 2020 – 2021 sezonu sampiyon.anadoluefessk.org adresinde

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Anadolu Efes Spor Kulübü'nden muhteşem sezon için almanak
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28 Aralık 2021 12:21
Hem Turkish Airlines EuroLeague'i hem de ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp 2020 – 2021 sezonunda taraftarlarını çok mutlu eden Anadolu Efes, bu muhteşem sezon için bir dijital almanak hazırladı.

sampiyon.anadoluefessk.org adresinde basketbolseverlerle buluşan dijital almanak, kısa süre içerisinde çok yoğun ilgi gördü ve Anadolu Efes taraftarlarından çok olumlu geri dönüşler aldı. 

2020 – 2021 sezonuyla ilgili tüm detaylar dijital almanakta

Sezonun kilometre taşlarını, ilgi çekici istatistikleri, özel fotoğraf ve videoları, haber arşivlerini, tebrik mesajlarını, sezon içerisinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini, şampiyonlukların ardından gerçekleştirilen çalışmaları ve daha pek çok içeriği bünyesinde bulunduran dijital almanak; basketbolseverlerin yıllar sonra da bu unutulmaz sezonda yolculuğa çıkmasını sağlayacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, 45. kuruluş yılı kapsamında da hazırladığı dijital almanak, sampiyon.anadoluefessk.org adresine tüm basketbolseverleri bekliyor. 


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