Anadolu Efes sonunu getiremedi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaştı.
Barcelona'da Nikola Mirotic 15 sayı, 4 ribaund, 1 asist; Sertaç Şanlı 13 sayı, 7 ribaund, 1 asist, Rokas Jokubaitis 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist ile oynadı.
Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 18 sayı, 4 ribaund, 1 asist; Shane Larkin 17 sayı, 1 ribaund, 4 asist; Krunoslav Simon ise 12 sayı, 2 ribaund, 1 asistle ile mücadele etti.
Anadolu Efes bu sonuçla bu sezon Euroleague'deki 10. mağlubiyetini aldı.
Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
Salon: Blaugrana
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomislav Hordov (Hırvatistan)
Barcelona: Davies 7, Martinez 2, Laprovittola 5, Higgins 9, Mirotic 15, Exum 1, Sertaç Şanlı 13, Smith, Davis-Hayes 4, Kuric 8, Jokubaitis 16, Nnaji 2
Anadolu Efes: Singleton 6, Bryant, Pleiss 2, Micic 18, Simon 12, Larkin 17, Beaubois 2, Moerman 6, Anderson 2, Dunston 12, Petrusev
1. periyot: 19-17
Devre: 40-41
3. periyot: 61-56
Palau Blaugrana'da oynanan maçı temsilcimiz Anadolu Efes sahadann 82-77'lik skorla mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 18 sayı, 4 ribaund, 1 asist; Shane Larkin 17 sayı, 1 ribaund, 4 asist; Krunoslav Simon ise 12 sayı, 2 ribaund, 1 asistle ile mücadele etti.
Anadolu Efes bu sonuçla bu sezon Euroleague'deki 10. mağlubiyetini aldı.
Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
Salon: Blaugrana
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomislav Hordov (Hırvatistan)
Barcelona: Davies 7, Martinez 2, Laprovittola 5, Higgins 9, Mirotic 15, Exum 1, Sertaç Şanlı 13, Smith, Davis-Hayes 4, Kuric 8, Jokubaitis 16, Nnaji 2
Anadolu Efes: Singleton 6, Bryant, Pleiss 2, Micic 18, Simon 12, Larkin 17, Beaubois 2, Moerman 6, Anderson 2, Dunston 12, Petrusev
1. periyot: 19-17
Devre: 40-41
3. periyot: 61-56