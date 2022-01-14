Anadolu Efes sonunu getiremedi

Palau Blaugrana'da oynanan maçı temsilcimiz Anadolu Efes sahadann 82-77'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaştı.Barcelona'da Nikola Mirotic 15 sayı, 4 ribaund, 1 asist; Sertaç Şanlı 13 sayı, 7 ribaund, 1 asist, Rokas Jokubaitis 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist ile oynadı.Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 18 sayı, 4 ribaund, 1 asist; Shane Larkin 17 sayı, 1 ribaund, 4 asist; Krunoslav Simon ise 12 sayı, 2 ribaund, 1 asistle ile mücadele etti.Anadolu Efes bu sonuçla bu sezon Euroleague'deki 10. mağlubiyetini aldı.BlaugranaDamir Javor (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomislav Hordov (Hırvatistan)Davies 7, Martinez 2, Laprovittola 5, Higgins 9, Mirotic 15, Exum 1, Sertaç Şanlı 13, Smith, Davis-Hayes 4, Kuric 8, Jokubaitis 16, Nnaji 2Singleton 6, Bryant, Pleiss 2, Micic 18, Simon 12, Larkin 17, Beaubois 2, Moerman 6, Anderson 2, Dunston 12, Petrusev19-1740-4161-56