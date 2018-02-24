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Anadolu Efes Sonny Weems'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Amerikalı gard Sonny Weems'i kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com
Anadolu Efes Sonny Weems'i kadrosuna kattı
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24 Şubat 2018 18:39
Anadolu Efes, sürpriz bir transfere imza attı. Amerikalı gard Sonny Weems ile Anadolu Efes bu sezon için sözleşme imzaladı.

Sonny Weems, bir dönem CSKA Moskova'da da forma giyerken, son olarak Çin temsilcisi Zhejiang Golden Bulls'ta görev yaptı.



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