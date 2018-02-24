Anadolu Efes Sonny Weems'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, sürpriz bir transfere imza attı. Amerikalı gard Sonny Weems ile Anadolu Efes bu sezon için sözleşme imzaladı.Sonny Weems, bir dönem CSKA Moskova'da da forma giyerken, son olarak Çin temsilcisi Zhejiang Golden Bulls'ta görev yaptı.