Anadolu Efes, THY Euroleague'in 13. haftasında Rusya'da Khimki Moskova'ya 86-68 mağlup oldu. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ilk maçında Khimki'ye karşı ilk 3 periyot oyunun içinde olan Efes, son periyotta rakibine cevap veremedi ve bu sezon 10. kez parkeden mağlup ayrıldı.Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Khimki, 1. dakikada 5-0'lük üstünlük yakaladı. İyi savunma yapan Anadolu Efes, buna 9-0'lık seriyle yanıt verdi ve 3. dakikada 9-5 öne geçti. Jenkins ile etkili olan ev sahibi takım, skoru tekrar lehine çevirdi ve 1. periyodu 7 sayı üstünlükle tamamladı: 26-19.Vialtsev'in 3 sayılık basketiyle 2. periyoda başlayan Khimki, 11. dakikada farkı 10 sayıya (29-19) çıkardı. Bu çeyreğin 5 dakika 46 saniyelik bölümünde sadece 4 sayı üretebilen Anadolu Efes, 16. dakikada 34-23 geriye düştü. Çeyreğin kalan bölümünde daha iyi hücum ve savunma yapan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarı sonunda 37-33 ile farkı 4 sayıya indirmesini bildi.Mücadelenin 2. çeyreğinde yakaladığı ivmeyi ikinci yarıya taşıyan Anadolu Efes, McCollum'un basketiyle 26. dakikada 45-43 öne geçti. Çekişmenin yaşandığı bu çeyrek, Vialtsev'in basketiyle 57-56 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Efes, son periyotta büyük bir düşüş yaşadı. Maçın 23. dakikasında 12 sayı (40-38) geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, maç boyunca 18 top kaybı yaptı. Rakibi karşısında 19 adet 3 sayılık basketin sadece 5'ini sayıya çevirebilen ve yüzde 26 gibi düşük oranda kalan Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-68 mağlup ayrıldı.Bu arada Anadolu Efes'in Velimir Perosevic'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman, takımıyla ilk maçına çıktı.MytishchiDaniel Hierrezuelo (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Amit Balak (İsrail)Jenkins 3, Thomas 5, Shved 25, Gill 16, Anderson 9, Vialtsev 12, Honeycutt 2, Markovic 2, Sokolov 3, Monia 9, TodorovicDragic 8, Krunoslav 16, McCollum 20, Dunston 9, Brown 2, Ledo, Birkan Batuk, Motum 4, Adams 2, Stimac 726-1937-3357-56