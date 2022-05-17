Anadolu Efes, Sırbistan'a gitti

Sırbistan'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek THY EuroLeague Final Four'un mücadele edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, bu ülkeye gitti.
Lacivert-beyazlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla organizasyonun yapılacağı başkent Belgrad'a hareket etti.
İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, uçağın kalkışından önce misafir salonunda Anadolu Efes kafilesine yemek ikramında bulundu.
Lacivert-beyazlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla organizasyonun yapılacağı başkent Belgrad'a hareket etti.
İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, uçağın kalkışından önce misafir salonunda Anadolu Efes kafilesine yemek ikramında bulundu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ