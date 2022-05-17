Anadolu Efes, Sırbistan'a gitti

THY EuroLeague'de Final Four'da mücadele edecek Anadolu Efes, maçların oynanacağı Sırbistan'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Anadolu Efes, Sırbistan'a gitti
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17 Mayıs 2022 19:39
Sırbistan'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek THY EuroLeague Final Four'un mücadele edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, bu ülkeye gitti.

Lacivert-beyazlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla organizasyonun yapılacağı başkent Belgrad'a hareket etti.

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, uçağın kalkışından önce misafir salonunda Anadolu Efes kafilesine yemek ikramında bulundu.

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