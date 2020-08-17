Anadolu Efes sezonu açtı

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, 2020-2021 sezonu öncesi ilk antrenmanını yeni tesislerinde yaptı

Anadolu Efes sezonu açtı
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17 Ağustos 2020 22:29
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanın, kulübün yeni tesislerinde yapıldığı belirtildi.

Antrenmanda yeni transfer Erten Gazi'nin de yer aldığı ifade edilirken, lacivert-beyazlı takımın hazırlıklarını bir süre daha İstanbul'da sürdüreceği aktarıldı.

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