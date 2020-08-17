Anadolu Efes sezonu açtı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanın, kulübün yeni tesislerinde yapıldığı belirtildi.
Antrenmanda yeni transfer Erten Gazi'nin de yer aldığı ifade edilirken, lacivert-beyazlı takımın hazırlıklarını bir süre daha İstanbul'da sürdüreceği aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanın, kulübün yeni tesislerinde yapıldığı belirtildi.
Antrenmanda yeni transfer Erten Gazi'nin de yer aldığı ifade edilirken, lacivert-beyazlı takımın hazırlıklarını bir süre daha İstanbul'da sürdüreceği aktarıldı.