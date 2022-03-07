Anadolu Efes, seyirci rekorunu geliştirdi!

Her yaştan sporseverin bir parçası olabileceği maç deneyimiyle taraftarlarına eğlence, coşku ve heyecan sunan Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkish Airlines EuroLeague 2021 – 2022 sezonundaki seyirci rekorunu geliştirdi.



Rekor 15.008'den 15.076'ya çıkarıldı



Daha önce FC Barcelona karşılaşmasında 15.008 basketbolseveri Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague'in 28. haftasında oynadığı Fenerbahçe Beko maçında ise 15.076 taraftarı ağırlayarak, tek maç bazındaki rekorunu geliştirmiş oldu.



Sezonun ilk maçından 28. haftaya kadar seyirci ortalamasını geliştirmeye devam eden Anadolu Efes Spor Kulübü, ayrıca Turkish Airlines EuroLeague'de en yüksek seyirci ortalamasına sahip ikinci takım konumunda.



Şu ana kadar 4 karşılaşma kapalı gişe oynandı



Marka haline getirdiği maç deneyimiyle Avrupa basketbolunda fark yaratan Anadolu Efes, kapalı gişe oynadığı maç sayısıyla da önemli bir başarı elde etti.



28. haftaya kadar CSKA Moskova, FC Barcelona, Maccabi Playtika Tel Aviv ve Fenerbahçe Beko karşılaşmalarını kapalı gişe oynayan Anadolu Efes'in bu dört maç için satışa sunduğu biletler, basketbolseverlerin yoğun ilgisi sayesinde karşılaşmalardan günler önce tükenmişti.



Türkiye'de basketbolun sevilmesinde en büyük paya sahip olan Anadolu Efes, basketbol ailesini büyütmeye önümüzdeki maçlarda da devam edecek.













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