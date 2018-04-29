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Anadolu Efes, seriye devam etti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Banvit'i 90-82 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Anadolu Efes, seriye devam etti!
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29 Nisan 2018 17:14
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit'i 90-82 yendi.

Maça iyi başlayan Anadolu Efes, Dunston, Simon ve Weems'in sayılarıyla 3. dakikayı 9-6 önde geçti. Vidmar'ın pota altını iyi kullanması ve 8 sayısı ile Banvit 5. dakikada eşitliği sağladı: 12-12. Thomas'ın dış şutlarıyla 7. dakikaya 18-16 önde giren ev sahibi ekip karşısında Anadolu Efes, Motum, Stimac ikilisiyle yakaladığı 9-0'lık seriyle ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarında Banvit'in top kayıplarını McCollum ve Stimac ile değerlendiren Anadolu Efes farkı açtı. Etkili oyununu sürdüren konuk ekip, Weems, Motum, Dunston ve McCollum ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 49-34 önde gitti.

Üçüncü periyoda dış atışlara ağırlık vererek başlayan Banvit, Thomas ve Rautins ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. İyi savunma yapamayan Banvit karşısında Dunston ve Motum ile sayı üreten Anadolu Efes son çeyreğe de 13 sayı farkla 71-58 önde girdi.

Final periyodunda iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, McCollum ve Motum'un etkili oyunuyla salondan 90-82 galip ayrıldı.

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