Anadolu Efes Sakarya BŞB maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Anadolu Efes-Sakarya BŞB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Anadolu Efes-Sakarya BŞB maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

28 Ekim 2018 03:12
Anadolu Efes Sakarya BŞB maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Anadolu Efes-Sakarya BŞB maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes-Sakarya BŞB karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES-SAKARYA BŞB MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 4. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Sakarya BŞB maçı naklen yayınlanacak.

28 Ekim Pazar günü saat 17.30'dan oynanacak maç, Tivibu Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Sakarya BŞB maçı 28 Ekim Pazar günü saat 17.30'dan itibaren Tivibu Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ANADOLU EFES-SAKARYA BŞB MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 3'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 5. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 

Bugün:

20.00 Bahçeşehir Koleji-Banvit (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)

15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe (Şahinbey)

17.30 TOFAŞ-Galatasaray (TOFAŞ)

28 Ekim Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Afyon Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

17.30 Anadolu Efes-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Sinan Erdem)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çukurova Basketbol-Gündoğdu Adana Basketbol (Servet Tazegül)

15.15 BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 İzmit Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Kocaeli Atatürk)

28 Ekim Pazar:

14.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (BJK Akatlar)

15.15 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

16.00 Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi-Bandırma Kırmızı (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

15.00 Ankara DSİ-Yalova Belediyespor (Mamak Belediyesi)

16.00 OGM Ormanspor-Düzce Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

16.00 Karesispor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Kurtdereli)

17.00 Bursaspor-Petkimspor (Bursa Atatürk)

17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Manisa Atatürk)

17.00 Edirnespor-Artvin Belediyespor (Mimar Sinan)

28 Ekim Pazar:

17.00 Selçuklu Basketbol-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

 

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

13.30 Nesibe Aydın-Akdeniz Üniversitesi (TOBB ETÜ)

14.00 Mersin Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)

15.00 A Koleji-Galatasaray Gelişim (Durugöl Recep Kara)

18.00 Bayraklı Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Bugün:

14.00 İstanbulgücü-Urla Belediyespor (Caferağa)

14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Yeni Artuklu)

17.00 Yalova VİP Gençlik-Elazığ İl Özel İdare (Yalova 90. Yıl)

28 Ekim Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (TOFAŞ)

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