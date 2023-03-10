Anadolu Efes, sahasında kaybetti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 28. haftasında ağırladığı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 22 sayı farkla 86-64 mağlup oldu.



Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 3. dakikada Cohen'in üç sayılık basketiyle 8 sayı farka ulaştı: 2-10. Üstünlüğünü sürdüren misafir takım, Dibartolomeo ve Martin'in üst üste üç sayılık basketleriyle 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 13-25. Kalan bölümde de etkili olan Maccabi Tel Aviv, son dakikada 15 sayı farkı gördüğü periyodu 33-20 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle başlayan İsrail temsilcisi, Martin'in üç sayılık basketleriyle 12-0'lık seri yakalayıp, 14. dakikada farkı 25 sayıya kadar yükseltti: 20-45. Anadolu Efes, Beaubois ve M'Baye'ın isabetli atışlarıyla toparlanmaya çalışsa da soyunma odasına Maccabi Tel Aviv'in 54-33 üstünlüğüyle gidildi.



İkinci yarıya Dunston ve Bryant'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, savunmada ise başarılı olamadı. Boyalı alana kolay top indiren konuk ekip, 25. dakikayı 23 sayı farkla 62-39 üstün geçti. Misafir takım final periyoduna 68-48 önde girdi.



Anadolu Efes, son periyoda iyi başladı. Özellikle savunmada ilk 5 dakikada etkili bir görüntü sergileyen lacivert-beyazlılar, hücumda da sık sık çizgiye gelerek skor üretmeyi başardı. Clyburn'ün 36. dakikadaki basketiyle lacivert-beyazlılar, farkı 12 sayıya çekti: 60-72. Brown'ın üç sayılık basketiyle toparlanan Maccabi Tel Aviv, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 86-64 galip ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Rain Peerandi (Estonya)



Anadolu Efes: Larkin 5, Beaubois 6, Clyburn 12, M'Baye 7, Zizic 3, Singleton, Bryant 11, Erten Gazi 1, Pleiss 4, Micic 5, Dunston 10, Buğrahan Tuncer



Maccabi Tel Aviv: Brown 11, Baldwin 23, Colson 5, Nebo 10, Cohen 6, Martin 13, Sorkin, Dibartolomeo 8, Hilliard 10, Ziv, Menco



1. Periyot: 20-33



Devre: 33-54



3. Periyot: 48-68



Beş faulle çıkan: 32.42 Cohen (Maccabi Tel Aviv)



