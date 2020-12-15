Anadolu Efes, Rusya'da tatsız sonuçla kaybetti

THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Rusya'da tatsız sonuçla kaybetti
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15 Aralık 2020 21:41
THY EuroLeague'in 14. haftasında temsilicimiz Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya konuk oldu. Anadolu Efes, maçı 100-65 kaybetti.

Avrupa arenasında 700. maçını oynayan Efes, kilometre taşı müsabakalarında sadece 1 galibiyet alırken, 7 mağlubiyet yaşadı.

Bu sonuçla beraber Efes, EuroLeague'de 14. maçında 7. kez yenildi. CSKA ise 14. maçında 10. galibiyetini aldı.

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