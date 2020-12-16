Anadolu Efes, Rusya'da kaybetti

THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Anadolu Efes, Rusya'da kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2020 21:41
THY EuroLeague'in 14. haftasında temsilicimiz Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya konuk oldu. Anadolu Efes, maçı 100-65 kaybetti.

Avrupa arenasında 700. maçını oynayan Efes, kilometre taşı müsabakalarında sadece 1 galibiyet alırken, 7 mağlubiyet yaşadı.

Bu sonuçla beraber Efes, EuroLeague'de 14. maçında 7. kez yenildi. CSKA ise 14. maçında 10. galibiyetini aldı.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Emilio Perez (İspanya)

CSKA Moskova: James 11, Hilliard 16, Shengelia 8, Milutinov 12, Kurbanov, Khomenko 4, Ukhov 8, Antonov 7, Strelnieks 5, Voigtmann 7, Clyburn 22, Lopatin 

Anadolu Efes: Larkin 4, Singleton 5, Pleiss 2, Micic 14, Anderson 4, Beaubois 10, Doğuş Balbay, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı, Moerman 3, Dunston 13, Krunoslav 7

1. Periyot: 20-13

Devre: 47-34

3. Periyot: 74-49

Beş faulle çıkan: 38.51 Shengelia (CSKA Moskova)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için