Anadolu Efes Rodrigue Beaubois'la sözleşme uzattı

Anadolu Efes'te 4. sezonunu dolduran ve kazanılan şampiyonluklarda kritik bir rol oynayan Rodrigue Beaubois iki yıl daha takımda kalacağı açıklandı.



35 yaşındaki şutör guard özellikle kazanılan 2 Euroleague şampiyonluğunda kenardan gelerek takıma yüksek oyun gücü ve kritik şutlar atarak şampiyonluklarda önemli bir rol oynamıştı.



EFES'TEN AÇIKLAMA GELDİ



Anadolu Efes resmi sitesinden Rodrigue Beaubois'in sözleşmesinin uzatıldığına dair açıklamada bulundu:



"2018-19 sezonunda takımımıza katılan başarılı oyuncumuz Rodrigue Beaubois ile sözleşme tazeledik. Başarılı oyuncumuz 1 + 1 yıl daha takımımızda forma giyecek.



Turkish Airlines Euroleague'de 2022-23 sezonunda Anadolu Efes forması ile 30 karşılaşmada 25:15 dakika ortalama süre alan Beaubois, maç başına 10,8 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,0 asist ortalamaları ile mücadele etti.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 24 maça çıkan Beaubois, maç başına 27:02 dakika süre alarak 14,6 sayı, 1,6 ribaunt ve 2,0 asist ortalamaları yakaladı.



Beaubois, takımımızda beş sezonda iki Euroleague şampiyonluğu, bir Euroleague ikinciliği, üç Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı."





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