Anadolu Efes, Partizan deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında cuma günü deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak.



Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da yapılacak maç TSİ 22.30'da başlayacak.



Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.



Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.



Avrupa'da 781. maç



Anadolu Efes, Partizan karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 781. maçını yapacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 780 karşılaşmada 445 galibiyet ve 335 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 533. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 532 mücadelenin 288'ini kazandı, 244'ünden mağlubiyetle ayrıldı.





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