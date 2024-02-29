Anadolu Efes, Partizan deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY EuroLeague'nin 27. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla yapacakları maçta, 40 dakika boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini belirtti.



Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mijatovic, milli takım arasının ardından ilk EuroLeague maçına çıkacaklarını vurgulayarak, "Belgrad'da müthiş bir basketbol atmosferinde çok zorlu bir rakiple karşı karşıya geleceğiz. 40 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Hedefimize ulaşmak için 40 dakika boyunca hem hücumda hem savunmada mutlaka en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'in oyun kurucusu Justus Hollatz ise zorlu bir maça çıkacaklarına dikkati çekerek, "Çok iyi konsantre olmamız, topa sahip olmamız ve sert oynamamız gerekiyor. Rakibimiz Partizan iyi bir takım, iyi savunma yapmalı ve onları zor atışlara sürüklemeliyiz. Seyircileri ile birlikte ritim bulmamaları için onların hücum ribaundu alıp ikinci atış şansı bulmalarına imkan tanımamalıyız. Aksi takdirde işler daha zorlaşır." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 27. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele Bilyoner TV'den yayınlanacak.Bu sezon EuroLeague'de çıktığı 26 maçta 11 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 12'sini kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan Partizan ise 11. basamakta yer aldı.Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Sırp ekibi ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 100-94 kazandı.Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 16. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 15 müsabakanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 7'sini ise Sırbistan temsilcisi kazandı.Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 828. maçını oynayacak.Tarihinde Avrupa'da çıktığı 827 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 361 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 580. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 579 mücadelenin 309'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 270'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.